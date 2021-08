Les Diables rouges se retrouvent lundi à Tubize pour le premier rassemblement après l’Euro

Les Diables Rouges vont se rassembler pour la première fois après leur élimination en quarts de finale de l’Euro contre l’Italie le 2 juillet dernier. Les 31 joueurs appelés par Roberto Martinez sont attendus lundi au Centre national du football à Tubize pour préparer les trois matches de qualification pour le Mondial 2022 en Estonie (2 septembre), contre la Tchéquie (5 septembre) et en Biélorussie (8 septembre, à Kazan en Russie).

Pour sa première sélection après l’Euro, Martinez a décidé de faire appel à un groupe élargi à cause des trois rencontres à jouer en l’espace de sept jours. Une liste de 31 joueurs qui comprend quelques absents de marque avec Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Jérémy Doku ou encore Nacer Chadli qui sont blessés. Thomas Vermaelen est lui bloqué au Japon à cause des restrictions de voyage et Simon Mignolet est laissé au repos.

►►► À lire aussi : Delcroix et Vanheusden appelés, "c’est capital d’intégrer cette génération de défenseurs"

L’entraîneur catalan a également décidé d’appeler sept jeunes avec Zinho Vanheusden, Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren, Alexis Saelemaekers, Dodi Lukebakio, Albert Sambi Lokonga et Hannes Delcroix. Ce dernier devrait cependant manquer le rassemblement à cause d’une blessure au genou. De Ketelaere et Verschaeren ne seront eux disponibles que pour le match contre la Biélorussie car ils ont aussi été appelés avec les U21 qui affrontent la Turquie le 3 septembre.

Les Diables Rouges joueront trois matches de qualification pour le Mondial 2022 en Estonie (2 septembre), contre la Tchéquie (5 septembre) et en Biélorussie (8 septembre, à Kazan en Russie). Lors de la première fenêtre qualificative au mois de mars dernier, les Diables avaient décroché sept points sur neuf après deux victoires contre le pays de Galles (3-1) et la Biélorussie (8-0) et un partage en Tchéquie (1-1).