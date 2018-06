Les Diables Rouges se rendent à l'école pour rencontrer leurs jeunes fans

Avant de s’envoler vers la Russie pour disputer la 21ème édition de la Coupe du Monde, les Diables Rouges ont fait une belle surprise à leurs jeunes supporters. Dans le cadre de leur action baptisée ""Ecoles endiablées", menée en collaboration avec OUFtivi & Ketnet, qui a pour but de stimuler un maximum d’écoles primaires à développer un projet social pour leur commune ou leur ville, les 24 joueurs de la liste de Roberto Martinez se sont rendus par petit groupe dans dix écoles belges pour rencontrer leurs fans. Un joli moment de détente et de partage.

Marouane Fellaini et Yannick Carrasco ont rencontré les élèves de l'école communale de Wiers. Thomas Meunier, accompagné de Michy Batshuayi et Laurent Ciman se sont rendus à l'école communale de Bouffioulx.

Les élèves de l'école bilingue de Bois-de-Lessines ont, eux, rencontré Axel Witsel, Youri Tielemans et Dedryck Boyata. Kevin De Bruyne et Leander Dendoncker étaient à Sint Augustus Brakel. Toby Alderweireld et Thomas Vermaelen à la Vrije Basisschool de Bellegem. Thibaut Courtois et Romelu Lukaku à la GO Basisschool Klim Op Zandbergen. Jan Vertonghen et Mousa Dembélé à la H Pius X instituut Antwerpen. Dries Mertens, Simon Mignolet et Koen Casteels à la HH Hart Instituut Heverlee. Et Vincent Kompany et Nacer Chadli à l'école primaire de l'allée verte à Bruxelles.

On notera enfin que les frères Eden et Thorgan Hazard ainsi qu'Adnan Januzaj ont rendu visité à l'école fondamentale de Clabecq.