Les Diables Rouges participeront à un entraînement ouvert au public le vendredi 8 juin

La sélection de Roberto Martinez sera présente au centre national de Tubize le 8 juin pour participer à un entraînement ouvert au public à partir de 17h30. Un entraînement public qui fera office de préparation pour la Coupe du monde 2018 en Russie. L'information a été confirmée par l'Union belge de football (URBSFA).

L'unique entraînement public des Diables Rouges sur le sol belge aura lieu après les deux rencontres amicales de préparation pour le Mondial face au Portugal (2 juin) et contre l'Égypte (6 juin) et avant d'affronter le Costa Rica le 11 juin. Deux jours après leur match face au Costa Rica de Bryan Ruiz (ex La Gantoise), soit le 13 juin, les Diables s'envoleront vers Moscou.

Reversée au sein du groupe G du Mondial russe 2018, la Belgique sera opposée au Panama (18 juin à Sotchi), à la Tunisie (23 juin à Moscou) et à l'Angleterre (28 juin à Kaliningrad).

En Russie aussi, l'équipe nationale belge ouvrira ses portes pour un entraînement ouvert au public le jeudi 14 juin à partir de 16h45 au centre sportif de Guchkovo à Dedovsk.

Lundi 21 mai, le sélectionneur Roberto Martinez dévoilera sa liste des 23 joueurs, plus douze réservistes. La préparation pour le Mondial débutera quant à elle mardi avec une partie du groupe avant de réellement démarrer le lundi 28 mai en présence de l'intégralité du noyau.