Les Diables Rouges partagent l’enjeu au pays de Galles au terme d’un match à deux visages (1-1)

Pays de Galles - Belgique : 16 novembre 2021 (1-1) - Qualifications Qatar 2022 - 16/11/2021 Pour leur dernier match de qualification à la Coupe du Monde 2022, les Diables Rouges, déjà qualifiés, ont partagé l’enjeu sur la pelouse de leur bête noire, le pays de Galles. La Belgique semblait pourtant avoir le contrôle du match et avait ouvert la marque dès la 12e sur une magnifique frappe de Kevin De Bruyne. Mais les Diables se font surprendre sur la première offensive galloise et commettent une grossière erreur qui permet à Moore d’égaliser. La deuxième mi-temps sera plus calme et les Belges ne se créeront plus d’occasions franches.