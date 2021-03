Les Diables Rouges ont enterré le fantôme lillois

Par la grâce d’un succès mérité et méritant mais pas transcendant je vous le concède. Car, après 10 minutes…voici les vieux démons. Ou plutôt de jeunes dragons gallois qui crachent le feu sur notre défense, en incendiant notre flanc gauche grâce à leurs pyromanes Bale et Wilson . Mais notre pompier de service hier se nommait Kevin De Bruyne .

Les Diables ne l’ont jamais avoué mais il planait quand même hier soir sur Louvain quelques idées noires. L’ombre d’un fantôme qui avait hanté nos nuits de l’été 2016 . Un fantôme sorti d’un vieux manoir gallois, bouffeur de rêves. Cinq années plus tard, fini de ruminer sur cette soirée lilloise, où il avait tant plu sur nos têtes et dans nos cœurs. Tout est désormais oublié.

En prenant place sur notre petite banquette étroite de commentateurs, Philippe Albert et moi prenons la mesure du nouveau chemin que prennent les matchs de notre équipe nationale. Bordel (pardon Phil…tu auras tes droits d’auteur)... que c’est frustrant d’être dans ce petit stade. Que c’est frustrant d’être sans vous ! Vous tous… les supporters et supportrices des Diables. Où sont les maillots rouges en tribune, où sont les chants, où sont les " Waar is da feestje ? ". Et bien… " Hier is da feestje niet ! " Traduction : " ben non la fête n’est pas ici ". Foutu Covid. Vous êtes devant la télé et pas à côté de nous. Vous nous manquez tant !

Et vous...que retenez-vous ?

Alors que vais-je retenir de cette première étape de la route qui doit nous mener vers le Qatar ?

Que le job est accompli.

Que les Diables sans Eden et Axel, c'est pas pareil mais ça tient la route face à de tels adversaires.

Qu’un grain de folie de plus nous sera indispensable pour réaliser nos rêves d’Euro ou de Mondial.

Que KDB est unique (mais ça qui ne le savait pas ?).

Que la pelouse de Louvain (malgré les efforts des jardiniers…anglais) n’était pas à la hauteur d’un numéro 1 mondial (dites on retournerait pas au Stade Baudouin…l’herbe y est plus verte non ?).

Que l’on vient d’aligner un 30e match sans défaite à domicile dans un match officiel (dernière défaite dans ce cadre face à l’Allemagne en septembre 2010 avec Georges Leekens ).

Que retenir ? Un peu de tout ça finalement. Ah oui... et aussi la déclaration de Meunier.