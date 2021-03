Les Diables rouges ont 88% de chance de se qualifier pour le mondial 2022, personne ne fait mieux en Europe

Gracenote, société spécialisée dans les statistiques sportives, a chiffré les chances des Diables Rouges de prendre part au mondial 2022 à 88%. Aucun pays européen n'atteint un tel score.

Avant le coup d'envoi des qualifications pour la Coupe du monde 2022, Gracenote s'est donc penché sur les différents groupes. Dans les dix "poules", neuf favoris se détachent assez nettement (Belgique, Espagne, Portugal, France, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre, Italie et Danemark). La Croatie parait plus en danger face à la Russie et la Slovaquie dans le groupe H.



Jusque-là rien de vraiment étonnant, il s'agit des têtes de séries et donc des favoris. Mais Gracenote a été plus loin et a donc quantifié les chances de s’extirper des qualifications. En se basant sur son ranking et sur des modèles statistiques, la société estime que les Diables rouges 79,66% de terminer premiers, 20,31% de participer aux play-offs. Après passages par la moulinette des chiffres, cela représente 87,97% de chance de composter son ticket pour la Coupe du monde.



A ce petit jeu, la Belgique devance l'Espagne (85,45%). La France (83,58%), le Portugal (81,98%) et l'Allemagne (76,85%) complètent le Top 5. L'Italie (75,09%), les Pays-Bas (74,44%) et l'Angleterre (74,08%) suivent de près.



A l'opposé de l'échelle, Saint Marin n'a "statistiquement" aucune chance de voir le Qatar, Andorre et Gibraltar à peine plus (0,01%)



Si cela ne dépendait que des modèles statistiques, la Belgique serait déjà dans l'avion pour le Qatar. Mais pour Roberto Martinez et ses joueurs, il faudra prester sur le terrain. A commencer par mercredi contre le pays de Galles, un adversaire qui ne laisse pas que des bons souvenirs à notre sélection.