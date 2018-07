Les Diables rouges félicités par le Roi Philippe et la Reine Mathilde à Laeken

Après avoir rencontré les employés de l'Union belge au siège de la Fédération, les Diables rouges ont pris la direction du Château de Laeken où ils ont été reçus par le Roi Philippe et la Reine Mathilde.

En tenue décontractée, les Diables rouges ont reçu une poignée de main de la part du couple Royal avant d'écouter le discours de remerciement du Roi Philippe.

"Au nom de tous les Belges et de toute la Belgique, je veux vous remercier pour ce que vous avez fait et pour votre magnifique prestation. Vous faites désormais partie des trois meilleures équipes du monde dans le sport le plus populaire et plus suivi dans le monde.

Mais pour de nombreuses personnes, vous êtes la plus belle équipe. Pour une grande partie du monde et pour les spectateurs des autres équipes, c'est vous qui avez été les meilleurs. Merci pour ce que vous avez fait pour notre pays. Vous avez été appréciés pour vos talents individuels, votre esprit d'équipe mais aussi pour votre capacité à vous battre. Contre le Japon par exemple mais aussi pour les autres matches, jusqu'à hier.

Hier, nous étions par hasard aux côtés de la Reine d'Angleterre et pendant la conversation avec la Reine, nous avons parlé de vous. Et à un certain moment, quelqu'un est rentré et nous a dit que vous aviez gagné. J'ai regardé la Reine et elle m'a félicité.

Merci pour tout ses bons moments. On se reverra encore et la prochaine fois, vous gagnerez tout. Merci."