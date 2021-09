Les Diables Rouges déroulent face à la République tchèque et se rapprochent du Qatar

La Belgique s’est imposée (3-0) face à la République tchèque dans un match dominé de bout en bout lors duquel Romelu Lukaku s’est illustré pour sa 100e cap. Eden Hazard et Alexis Saelemaekers ont également trouvé le chemin des filets. Avec cette victoire, les Diables se rapprochent de la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar.

Après s’être largement imposés en Estonie (2-5), les Diables Rouges recevaient la République tchèque pour tenter d’enchaîner et de se rapprocher de la qualification pour la Coupe du Monde 2022.

Bien lancé par Vanaken dans le dos de la défense, Lukaku se présente face à Vaclik et conclut au premier poteau (8e). Le Diable fête sa 100e avec la Belgique de la meilleure des manières.

Les Belges continuent de mettre la pression sur la défense tchèque mais Carrasco voit sa frappe passer à côté (11e).

Juste avant la demi-heure, Eden Hazard se lance dans une chevauchée dont il a le secret mais ne trouve pas de fenêtre de tir. Le joueur du Real donne en retrait à Tielemans mais la frappe du joueur de Leicester passe à côté.

Une minute plus tard, Lukaku tente à son tour sa chance mais le portier tchèque repousse bien.

A la 41e, Hans Vanaken poursuit sa prestation cinq étoiles en s’offrant un nouvel assist d’une magnifique déviation qui lance Eden Hazard seul face au but dans le rectangle. Le capitaine ne se fait pas prier et retrouve le chemin des filets avec les Diables près de deux ans après sa dernière rose.

Le premier danger dans le rectangle des Diables tombe juste avant la mi-temps mais Thibaut Courtois est au bon endroit et capte le ballon sans problème.

Au retour des vestiaires, le portier du Real Madrid doit à nouveau intervenir face à Vydra. Sur une passe trop courte de Witsel vers Vertonghen, les Tchèques récupèrent le ballon et trouvent Vydra mais l’attaquant se heurte à la sortie de Courtois.

Romelu Lukaku se crée une occasion pour inscrire son deuxième but de la soirée mais Stanek est bien placé et à la main ferme (55e).

Peu avant l’heure de jeu, la Belgique est toute proche de se faire surprendre. Denayer dévie un tir de Pesek qui passe juste à côté.

Thibaut Courtois s’illustre ensuite sur un tir puissant de Hlozek avec une belle claquette.

La République tchèque se montre plus dangereuse qu’en première mi-temps et la Belgique se laisse quelque peu bousculer.

Mais le moment de flottement est de courte durée. Une belle déviation d’Hazard arrive chez Lukaku qui prolonge dans les pieds de Saelemaekers. Le joueur du Milan se présente face au gardien et envoie le cuir au fond des filets (65e).

La fin de match est plus calme. Les Belges gèrent, les Tchèques ont pris un coup sur la tête et ne parviennent plus à inquiéter la défense des Diables.

Avec 13 points sur 15, les Diables ont déjà un pied à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

