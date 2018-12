Les Diables rouges bouclent l'année 2018 à la 1ère place du ranking FIFA

Les Diables Rouges occupent pour la 4e publication consécutive la tête du classement mondial des nations de football établi jeudi par la FIFA (fédération internationale de football). Comme la quasi totalité des nations les mieux classées ne joueront plus avant le mois de mars, la Belgique est assurée de conserver au moins jusqu'en avril le sommet du classement.

Les Diables Rouges ont toujours un point d'avance sur la France championne du monde. Huitième nation à occuper la 1e place mondiale, la Belgique a déjà occupé la première place du classement FIFA entre novembre 2015 et avril 2016. Elle a retrouvé cette position enviée depuis le 20 septembre (d'abord ex aequo avec la France puis seule depuis le 25 octobre). Derrière la Belgique (1727 points) et la France (1726), le Brésil (1676) conserve la troisième place au classement mondial devant la Croatie vice-championne du monde (1634).

Le Top 5 est complété par l'Angleterre (1631). Le 21 mars, les Diables Rouges reçoivent la Russie en qualifications de l'Euro 2020. Les Russes restent 48es au classement de la FIFA. Dans le groupe I, les autres adversaires des Belges sont l'Ecosse 38e (-), Chypre 86e (-), le Kazakhstan 119e (+1) et Saint-Marin 211e. Le prochain classement de la FIFA sera révélé le 7 février 2019.