Les Diables Rouges assurés de conserver la 1ère place du classement FIFA

Les Diables Rouges sont assurés de conserver leur 1e place au nouveau classement FIFA qui sera publié jeudi. Après son 9/9 dans son triptyque de septembre, la Belgique reste 1e avec 1832 points, 20 de plus que le Brésil, 2e.

Depuis le dernier classement publié le 12 août, les Belges ont gagné leurs trois matches de qualification pour le Mondial 2022, face à l’Estonie (2-5), la République tchèque (3-0) et la Biélorussie (0-1).

L’Angleterre (1755 points) déloge la France de la 3e place. Les Bleus sont 4e avec 1754 points, devant l’Italie (1736 points) qui complète le top 5.

Les Diables Rouges joueront leurs prochains matches en octobre dans le Final Four de la Ligue des Nations. La Belgique affrontera la Frace le 7 octobre en demi-finale. La finale et le match pour la 3e place auront lieu trois jours plus tard. Suivront les derniers matches de qualification pour la Coupe du monde en novembre : face à l’Estonie (FIFA 111) le 13 novembre et au Pays de Galles (FIFA 19) le 16 novembre.

La Belgique occupe la 1e place mondiale depuis le 20 septembre 2018. Les Diables s’étaient déjà retrouvés au faîte de la hiérarchie mondiale entre novembre 2015 et mars 2016.