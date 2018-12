Les Diables rouges accueilleront la Russie en mars au Stade Roi Baudouin

Dans un communiqué, l'URBSFA annonce que le premier match qualificatif pour l'Euro 2020 des Diables rouges se jouera face à la Russie au Stade Roi Baudouin, le 21 mars à 20h45.

de plus amples informations concernant la vente des tickets seront communiquées plus tard. Les décisions liées aux stades des autres matches à domicile du groupe qualificatif de la Belgique devront quant à elles encore être prises. En plus de la Russie, les Diables affronteront l’Ecosse, Chypre, le Kazakhstan et Saint-Marin.