Les Diables qui agitent (déjà) le prochain mercato

Du côté de son frère Thorgan , le clap de fin avec le Borussia Mönchengladbach est beaucoup plus explicite. Le directeur sportif des Poulains, Max Eberl , n’a pas mâché ses mots. "Thorgan nous a informé qu’il ne voulait pas renouveler son contrat et qu’il voulait quitter le club cet été pour atteindre un autre niveau", a-t-il amèrement déclaré. Le Borussia Dortmund est tout proche de boucler le dossier, d’après le quotidien allemand Kicker. Les Borussen sont prêts à débourser l’enveloppe de 40 millions d’euros, à moins que Liverpool ne joue les trouble-fêtes ? Nos confrères du Nieuwsblad avancent un intérêt prononcé des Reds, préposés à surenchérir pour s’attacher les services de Thorgan Hazard.

SkySports, le média britannique généralement bien informé, affirmait que le Real gagnait en confiance dans le dossier, même si Chelsea ne laissera pas partir son joyau pour moins de 100 millions d’euros. Attention tout de même à l’interdiction (ou non) de transfert de Chelsea qui devrait être applicable cet été et pourrait alors compliquer les négociations. Une "question de jours", dixit Marca, quotidien spécialiste de la Casa Blanca...

Et enfin, qu’adviendra-t-il de Thomas Vermaelen ? Son contrat au Barça court jusqu’en juin prochain. Le défenseur belge, 33 ans, est freiné par les blessures à répétition et n’est dès lors pas indispensable dans le noyau des Blaugranas. L’incertitude quant à son cas est totale…

La folle histoire d’amour entre Vincent Kompany et Manchester City est en suspens. Vinnie n’a plus que deux mois de contrat mais n’a pas nié son attachement au club. "Je fais partie de la famille maintenant, donc nous gérons la situation en famille. Une chose est garantie, je jouerai la saison prochaine et j’essayerai de gagner d’autres trophées", clame Kompany. Après 11 saisons passées chez les Cityzens, difficile d'entrevoir l'effectif des Skyblues sans son capitaine emblématique.

Un autre pilier des Diables, Toby Alderweireld , attise les convoitises et est lorgné par les cadors anglais. Le maître de la transversale a récemment prolongé avec les Spurs jusqu’en 2020. Mais, il y a un mais. Le site Football London évoque une clause particulière dans le contrat du défenseur. En cas d’offre de 28 millions d’euros ou plus cet été, Tottenham serait contraint de laisser le Belge s’en aller. Le rival Arsenal et Manchester United sont tous deux à l’affût et flairent la bonne affaire.

Chez les défenseurs de notre équipe nationale, Thomas Meunier est dans le collimateur de Manchester United, selon L’Equipe et le tabloïd du Sun. Antonio Valencia en fin de contrat, l’Ardennais deviendrait le choix numéro 1 des Mancuniens pour le remplacer. Le latéral a encore un an de contrat avec Paris. En cas de belle offre sur la table, le PSG ne devrait pas se montrer réticent à le lâcher. Par ailleurs, Meunier s’est attiré les foudres des supporters parisiens en likant une publication Instagram de Manchester United, juste après l’élimination tragique des siens en Champions League.

L'avant-garde

Tielemans, Mertens, Batshuayi, Lukaku - © Tous droits réservés

A en croire le journal italien la Gazzetta dello Sport, Dries Mertens pourrait rejoindre Yannick Carrasco et son ex-coéquipier Marek Hamsik au Dalian Yifang, dans le championnat chinois. Interrogé à nos micros sur un éventuel départ en Chine, le buteur de Naples se veut tempéré : "Je n’ai jamais parlé de la Chine pour mon cas personnel. Il me reste un an de contrat à Naples, j’aimerais bien continuer". Une information à prendre avec des pincettes donc.

L’Angleterre est folle dingue de Youri Tielemans. Prêté par Monaco à Leicester, le jeune médian est en pleine bourre : deux buts, cinq assists en dix rencontres. Brendan Rodgers, nouvel entraîneur des Foxes, est sous le charme et ne souhaite qu’une chose, que le jeune talent poursuive son aventure à Leicester. "C’est toujours difficile parce qu’il est un joueur de Monaco. Je suis sûr qu’il y aura des pourparlers entre les deux clubs. C’est un talent incroyable", a-t-il confié. Les ténors d'Outre-Manche, Manchester United et Liverpool, tendent l'oreille attentivement sur le dossier Tielemans.

Le doute plane sur Romelu Lukaku, un départ de Manchester United n’est pas exclu par son agent. Exit Mino Raiola, Federico Pastorello s’occupe désormais de gérer la carrière du buteur des Diables. "C’est sa deuxième saison ici et il a encore trois ans de contrat. Nous verrons. C’est quelqu’un qui aime découvrir des cultures différentes, un football différent", a dit l’agent italien au micro de SkySports. Difficile tout de même de croire que Big Rom s’en aille si vite d’Old Trafford, qui l'a acheté 85 millions d'euros en juillet 2017.

Quel chemin empruntera Michy Batshuayi pour la suite de sa carrière ? Prêté à Crystal Palace par Chelsea, Batsman n’est plus en odeur de sainteté à Stamford Bridge. Le buteur a d’abord pris la porte de Valence en janvier et n’a pas su convaincre Palace de le garder ensuite. Le média anglais Sunday Express voit Batshuayi rebondir à Dortmund. Le club de la Ruhr, qu’il a bien connu la saison passée, se réjouit de rapatrier le Belge et songerait à débourser la somme de 45 millions d’euros demandée par Chelsea. Une aubaine pour Blues qui ne veulent plus de lui, à moins que l'interdiction de transfert requise par la FIFA sévisse et change la donne cet été.

Bref, du beau monde se dirige vers un éventuel départ. D'autres Diables ne devraient pas tarder à faire parler d'eux et à alimenter les spéculations. Yannick Carrasco s'éternise en Chine et rêve d'un retour européen (Tottenham ?). Malgré le peu de temps de jeu une prolongation de contrat attendrait Divock Origi à Liverpool, Simon Mignolet est quant à lui sur une voie de garage chez les Reds, Thibaut Courtois doute au Real, Timothy Castagne crève l'écran à l'Atalanta en Série A et Leandro Trossard est suivi de près par Arsenal et Wolfsburg. Plein de mystères restent à élucider, rendez-vous le 1er juin pour le début des festivités.