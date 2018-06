Les Diables ont souvent connu des problèmes contre les "petits" pays en Coupe du Monde

La Belgique affronte le Panama ce 18 juin à 17h en ouverture de son Mondial 2018. Ce pays s'est qualifié en octobre dernier pour sa première Coupe du Monde et fait office de petit poucet du Groupe G. Mais attention, si le pays semble moins aguerri que la Belgique, les Diables rouges ont déjà connus des désillusions face à des pays réputés "plus modestes". Victoire sur le fil, défaite sanglante ou partage éliminatoire, l'histoire des Diables Rouges est marquée par ces matches à priori abordables durant lesquels les Belges ont connus toutes les peines du monde. Retour sur trois d'entre elles.



Belgique-El Salvador (1-0), Coupe du Monde 1982 Après un excellent début de mondial (Victoire 1-0 contre l'Argentine, championne du monde en 1978), les Diables Rouges, finalistes de l'Euro deux ans plus tôt, se font peur face à El Salvador. Guy Thys est à la tête d'une équipe nationale belge qui ne manque pas de talents avec Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets, Walter Meeuws, Franky Vercauteren, Wilfried Van Moer, Ludo Coeck, Jan Ceulemans, Erwin Vandenbergh ou encore Alexandre Czerniatinsky. Mais devant un adversaire réputé plus modeste, le Belgique connait les pires difficultés pour s'assurer la victoire. En face, El Salvador vient de s'en prendre 10 contre la Hongrie (défaite 10-1) et resserre les boulons en défense. Le seul but de la rencontre sera inscrit par Ludo Coeck, d'une frappe puissante et lointaine et durant toute la rencontre, les Diables n'arriveront pas à se mettre à l'abri pour terminer sereinement le match. "C'était un match très difficile!" nous a confié Franky Vercauteren il y a quelques années. "Mentalement, après avoir joué et gagné contre l'Argetine, c'est varu'il y a peut-être eu un peu de laisser-aller qui ne nous a pas fait du bien."

Belgique-Arabie Saoudite (0-1), Coupe du Monde 1994 Avec 6 points en deux matches, les Diables sont déjà qualifiés au moment de boucler leur phase de poule face à l'Arabie Saoudite au Mondial 1994.

Paul Van Himst laisse quelques cadres au repos et remanie un peu sa défense. Mais personne n'imagine un autre dénouement qu'une victoire synonyme de première place du groupe. Et pourtant...

Le fantastique solo de Saeed Al Owairan glace la Belgique entière dès la 5e minute. Un contrôle manqué de Scifo rend le ballon aux Saoudiens. Al Owairan est parti, on ne le reverra plus. Il navigue entre cinq maillots rouges quasi spectateurs et s'en va ajuster Preud'homme. Les Diables ne s'en relèveront pas (0-1).

Le slalom géant de 70m du N.10 saoudien sera par la suite élu 16e plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde. Philippe Albert est revenu de manière savoureuse sur "le show Al Owairan" en février 2013 sur le plateau de La Tribune. "Staelens hésite. De Wolf se couche trop vite. Smidts est dans la purée complète. Et puis, il y a le dernier des mohicans (Albert lui-même) qui tacle. Que voulez-vous que je vous dise? C'est un but exceptionnel, mais il n'aurait jamais du arriver jusque-là".

Belgique-Corée du Sud (1-1), Coupe du Monde 1998 Au coup d'envoi, les données sont claires : les Belges ont besoin d'une victoire par deux buts d'écart pour rejoindre les huitièmes de finale. Ils restent effectivement sur deux partages lors des rencontres contre les Pays-bas (0-0) et le Mexique (2-2). Après 16 minutes, Luc Nilis et les Diables ont fait la moitié du chemin. Le deuxième goal ne viendra jamais. Peu après l'heure de jeu, Leekens sort Enzo Scifo pour Franky Van der Elst. Une décision étrange qui reste en travers de la gorge du joueur d'Anderlecht. Furieux, Scifo refuse, d'ailleurs, la main tendue par son entraîneur. C'est le point final du conflit qui oppose les deux hommes et le clap de fin de la carrière internationale du meneur de jeu. Écarté de la sélection pendant plusieurs mois, l'ex-joueur de l'Inter a été sélectionné de justesse pour le rendez-vous français suite à la blessure de Dominique Lemoine et à un gros lobbying de la presse. Le Mondial français s'achève sur une fausse note. Yoo Sang-Chul et la Corée arrachent le partage (1-1). Incapable de gagner la moindre rencontre, la Belgique quitte le Mondial français dès la phase de poules. Sans avoir perdu mais la tête basse.

Philippe Albert: "Tous les adversaires sont étudiés dans les moindres détails" Notre consultant Philippe Albert souligne qu'affronter ces pays pouvait être déstabilisant à l'époque, de par le football pratiqué, souvent différent de celui proposé en Europe: "Ce sont des cultures et un football différents et parfois, on n'arrive pas à s'adapter à cela" affirmait l'ex-Diable Rouge il y a quelques semaines avant le match amical contre l'Arabie Saoudite à notre micro, tout en soulignant qu'à l'époque actuelle, cette explication n'est plus valable... "Avec la génération que l'on a, il n'y aura aucun souci [...] face au Panama en phase de groupes de la Coupe du Monde. Le football s'est amélioré et on prend les adversaires plus légers moins de haut. Il y a de moins en moins de surprises. Tous les adversaires sont étudiés dans les moindres détails, on connaît les points forts et les points faibles. C'était différent il y a 30 ans. Il faut vivre avec son temps."