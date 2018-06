Deux ans plus tard, avec un noyau encore plus riche, les Belges peuvent profiter d’un tableau archi-favorable mais déçoivent. La porte du dernier carré se ferme devant leur nez après un revers amer contre des Gallois moins talentueux mais bien plus solidaires. Une première chance s’envole, les observateurs déchantent.

Ce 3-4-2-1 correspond bien aux qualités du onze de base du sélectionneur. La Belgique a quatre défenseurs centraux (Kompany, Vermaelen, Vertonghen et Alderweireld) de très haut niveau ? Il en aligne trois. La Belgique se cherche de réels latéraux ? Il fait confiance à deux ailiers offensifs (Carrasco et Thomas Meunier ) qui ont du coffre. La Belgique possède d’incroyables créateurs ( Kevin De Bruyne , Eden Hazard et Mertens) ? Il les met dans les meilleures dispositions.

Certes, le système 'Martinez' est idéal lorsque l’Espagnol peut compter sur tous ses meilleurs éléments. Mais les blessures (Kompany, Vermaelen, Toby Alderweireld , …), les méformes (Fellaini, Mertens, …) et les choix de carrière douteux (Witsel et Yannick Carrasco ) sont trop fréquents. L’ancien manager d’Everton n’en démord cependant pas : c’est avec ses cadres qu’il veut avancer.

Au match suivant, Martinez rétablit une défense à 4 mais est contraint de revenir à son système précédent à la suite de la sortie sur blessure de Jordan Lukaku . C’est un déclic. Malmenés par les Bosniens pendant 20 minutes, les Diables jouent plus haut et renversent leurs adversaires. Le 3-4-2-1 ne bougera (quasiment) plus. Adieu la flexibilité tactique.

Les Diables ont-ils les moyens d’assumer leurs grandes ambitions ? - © DIRK WAEM - BELGA

L’un est considéré comme l’un des plus grands déstabilisateurs au monde, l’autre comme l’un des plus incroyables délivreurs de caviars. Eden Hazard et ses dribbles, Kevin De Bruyne et ses passes. Un duo qui fait frissonner tous les adversaires et qui fait pâlir d’envie tous les cadors.

Ils enchantent la Premier League et sont invariablement plébiscités par les observateurs pour leurs qualités phénoménales.

Mais les deux jeunes hommes doivent franchir un palier en équipe nationale.

Certes, Hazard assume désormais son rôle de capitaine en se montrant régulièrement décisif (7 buts et 6 assists lors de ses 13 rencontres sous Martinez). Mais on voudrait le voir encore plus "leader". Sentir qu’il est capable de littéralement porter cette équipe vers le haut.

Le problème de De Bruyne est plus complexe. Il évolue maintenant dans une position plus basse et ses statistiques s’en font légèrement ressentir (tout de même 1 but et 7 assists en 14 matches avec Martinez). Mais ce n’est pas vraiment le souci. Le joueur de Manchester City ne prend pas (encore ?) suffisamment les clés de l’entrejeu belge. Son influence est largement moindre en sélection qu’avec son club. Bien entendu, le dispositif et les automatismes ne sont pas les mêmes mais son intelligence doit rayonner avec les Diables.

La préparation a montré toute leur importance. Ce Mondial doit être le leur.