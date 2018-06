Les Diables montent en puissance, disposent de l'Egypte et font plaisir à leur public

Le marquoir s’active à la 27e minute de jeu lorsque Lukaku conclut une nouvelle chevauchée du capitaine belge (1-0) . 34e but en sélection pour l’ancien attaquant d’Anderlecht, sa 38e réalisation toutes compétitions confondues cette saison. Les Egyptiens tentent ensuite d’alerter Courtois , Eden Hazard crée lui une nouvelle panique dans la défense adverse. Le numéro 10, suite à une excellente récupération de Carrasco , fait mouche quelques minutes avant la pause (2-0) .

Tout comme samedi soir, notre équipe nationale prend l’initiative dans cette partie. Eden Hazard , toutefois taclé sèchement après quelques secondes, enchaine les accélérations et De Bruyne prend une position très offensive en début de rencontre. Les premières opportunités sont logiquement belges : Mertens frappe sur le portier El Hadary et Lukaku place le ballon juste à côté de la cage égyptienne.

Batshuayi sert le 3-0 à Fellaini - © DIRK WAEM - BELGA

Martinez décide d'injecter du sang neuf : Januzaj, Batshuayi, Chadli et Fellaini foulent la pelouse dès l’entame de la seconde période, mais ce sont les Egyptiens qui se procurent la première grosse opportunité de celle-ci. Trezeguet, ancien élément d’Anderlecht et de Mouscron réveille Courtois. Le portier belge se détend parfaitement. Les Diables repartent vers l’avant et Chadli, positionné derrière Batshuayi, pense offrir un assist à Meunier. L’ailier droit belge manque toutefois sa reprise.

La dernière demi-heure est rythmée, notamment par l’intermédiaire d’incursions de Januzaj, mais nos Diables doivent attendre la 92e minute pour alourdir le score. Batshuayi s'illustre à merveille dans le rectangle et sert le troisième but de nos couleurs à Fellaini (3-0).

La Belgique monte en puissance et renoue avec la victoire. Il restera aux protégés de Martinez un match de préparation contre le Costa Rica le lundi 11 juin, sur le coup de 20h45 au stade Roi Baudouin. Deux jours plus tard, ils s'envoleront pour la Russie...