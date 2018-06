Les Diables joueront les hôtesses de l'air dans le Trident

C'est une vidéo que vous ne pourrez voir que dans l'un des Airbus A 320 qui transporteront les supporters belges vers la Russie durant la Coupe du Monde, et notamment dans le fameux TRIDENT, customisé aux couleurs des Diables Rouges depuis la veille de l'Euro 2016. Une vidéo qui ne sera découverte par les Diables eux-mêmes que ce mercredi, peu après leur envol pour Moscou, en fin de matinée. Mais que vous pouvez déjà apprécier avant eux, en exclusivité, sur notre site ! La compagnie Brussels Airlines, partenaire de notre équipe nationale, nous a aimablement permis de la diffuser.

Un "clip" très sérieux sur le fond, bien sûr, puisqu'il s'agit tout de même de rappeler aux passagers les consignes de sécurité, mais très amusant dans les formes, avec beaucoup de clins d'œil. Tour à tour, plusieurs Diables jouent donc les stewards ou hôtesses de l'air, et rappellent (en Anglais, sous-titré en ... Anglais) les consignes élémentaires comme il se doit. Succès garanti !

Cette vidéo sera également diffusée lors de tous les vols de Brussels Airlines transportant les supporters belges vers la Russie. Ces vols appelés "Fans Flights" par la compagnie. Précisément 24 vols (rien que pour la période de phase de groupes), et en tout plus de 4.000 supporters embarqués vers (au moins) Sotchi, Moscou et Ekaterinbourg. Ou bien Rostov, Kazan, Saint-Pétersbourg, si nos Diables "s'envolent de plus en plus haut" dans cette Coupe du Monde.

Dans cette vidéo apparaissent Matz Sels et Kevin Mirallas, qui n'ont pas été retenus, in fine, dans les "23 + joker médical" de Roberto Martinez. Mais disons que ceci est "anecdotique". Il est vrai que cette vidéo a dû être tournée et montée en un temps record, pour être disponible ce mercredi. Laurent Ciman, le joker médical, y apparaît aussi. Ce qui est plus logique puisqu'il sera du voyage, malgré l'incertitude.

Très amusant aussi le "bêtisier" d'Eden Hazard lors de ce tournage ! Eden qui démontre ses progrès en Anglais et ses talents d'acteur. Une vidéo que nous proposons également en "bonus track".

Concernant ce fameux TRIDENT, un relooking a été effectué pour la décoration intérieure. Sur base d'un sondage de supporters, Brussels Airlines a opté pour la reproduction des photos les plus marquantes de grands moments de l'histoire des Diables à travers les époques. S'y retrouvent notamment des clichés de Mexico 1986, ou, plus récemment, du match "Belgique - Etats Unis" en CM 2014, etc. Mais aussi ... Radja Nainggolan (et la célébration d'un de ses buts par ses co-équipiers). Quelque part, donc, Radja "sera dans l'avion". Et il reste aussi présent à l'extérieur, sur la peinture de l'avion, qui est encore celle de 2016.

"C'est un débat qui est déjà passé" indique la porte-parole de la compagnie, Kim Daenen. "Et puis, nous n'avions ni le temps ni les moyens de tout refaire, en extérieur comme en intérieur, pour tenir compte de ça", ajoutant que "Nainggolan a participé à la qualification, et a donc sa place dans la customisation de l'Airbus officiel des Diables".

Enfin, pour les supporters qui seront de ces fameux "Fans Flights", quelques animations originales seront proposées durant le vol (de trois à quatre heures entre Bruxelles et Moscou par exemple) : une petite "leçon" de russe élémentaire, pour dire bonjour, merci, ... pour demander son chemin ou commander un verre, etc. Et puis un quizz "spécial football". De quoi rentrer d'emblée dans l'ambiance du Mondial russe. Et puis, l'opportunité de conserver un souvenir "collector" : l'appuie-tête de chaque place sera recouverte d'une "bonnette" à l'effigie de l'un de nos Diables, et cette "bonnette" pourra être emportée par le supporter ayant occupé le siège. Un précieux "fétiche" pour chaque supporter qui aura commencé "sa" Coupe du Monde par un de ces "Fans Flights". Que cela soit dans le TRIDENT ou dans un autre des avions assurant les liaisons "Russia 2018" pour les supporters belges.