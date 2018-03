Les Diables joueront-ils les amicaux de juin hors Bruxelles, à cause de la pelouse?

La pelouse du Stade Roi Baudouin n'est pas en grande forme. Usée par les matches de l'Union, qui joue dans l'enceinte bruxelloise cette année, elle est loin d'être dans un état optimal pour accueillir un match de football international comme Belgique-Arabie Saoudite. Le sélectionneur Roberto Martinez l'a souvent indiqué. Il souhaite une pelouse de meilleure qualité pour son équipe.

La Fédération loue le Stade Roi Baudouin 150000 euros par match et souhaite légitimement un outil à la hauteur de son équipe. Du côté du propriétaire, la Ville de Bruxelles, on est lucide sur l'état de la pelouse et des discussions sont en cours avec l'Union belge. "C'est vrai que nous sommes en train de négocier avec la Ville de Bruxelles pour un nouveau contrat de location et une nouvelle pelouse", déclare dans le Nieuwsblad Filip Van Doorslaer, directeur marketing à la fédération belge.

Le désaccord principal interviendrait sur le camp qui va assumer la pose de la nouvelle pelouse. "Les discussions sont en cours, mais il y a un problème de budget" affirme l'échevin des sports Alain Courtois, repris par la DH. "Si Martinez veut un nouveau gazon, il peut l’avoir directement s'il le paie lui-même."

Le bras de fer est donc engagé. La Fédération a un atout de poids dans son jeu: le bail signé avec la ville s'arrête le 31 mai. Pour l'instant, seul le match contre l'Egypte le 6 juin se déroule hors de le capitale. Il se jouera à Genk. Si aucun accord n'est trouvé, l'Union belge pourrait donc aller disputer ses trois matches amicaux en dehors de Bruxelles, librement.