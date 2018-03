Les Diables iront en Ecosse en septembre

La Belgique se rendra en Ecosse pour y disputer un match amical, le 7e septembre prochain, a annoncé l'Union belge ce lundi. La rencontre se déroulera à Hampden Park à Glasgow.



Ce match servira de préparation à la toute nouvelle Ligue des Nations. Quatre jours plus tard les Diables se déplaceront en Islande.



Il s’agira de la dix-huitième opposition entre la Belgique et l’Écosse. La dernière confrontation remonte au 6 septembre 2013, lorsque Steven Defour et Kevin Mirallas avaient permis à la Belgique de s’imposer 0-2 à Hampden Park sur la route de la Coupe du Monde 2014 de la FIFA.