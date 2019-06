Les Diables, grâce à Lukaku et De Bruyne, battent l'Ecosse et s'offrent un 12 sur 12

Les Diables rouges se sont imposés 3-0 ce mardi soir contre l'Ecosse dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Romelu Lukaku (45' et 57') et Kevin De Bruyne (92').

Pour ce dernier devoir avant les vacances, Roberto Martinez effectue deux changements dans son équipe de départ. Il place Thomas Meunier sur le flanc droit à la place de Timothy Castagne et fait rentrer Youri Tielemans dans l'entre-jeu. Kevin De Bruyne monte d'un cran et pousse Dries Mertens sur le banc.

C'est l'Ecosse qui se met en évidence la première avec un tir non cadré de Burke à la 9ème minute. Les Diables mettent un peu de temps pour lancer leur match mais dès la 17ème minute, Kevin De Bruyne décide de remédier à cela. Le joueur de Manchester City multiplie les tentatives tranchantes (17', 24', 29') sans succès. La domination est clairement belge.

Les Diables sont devant un mur, il faut attendre les arrêts de jeu de la première période (46') pour faire sauter le verrou écossais. La fratrie Hazard dribble dans le rectangle. Le ballon arrive à Eden qui prend le temps de déposer un caviar sur la tête de Romelu Lukaku. L'attaquant de Manchester United propulse facilement le ballon dans le but. C'est 1-0.

On reprend presque les mêmes et on recommence à la 57ème minute. Eden attire les défenseurs à lui et passe à Kevin De Bruyne, qui tire. Son essai est repoussé par Marshall mais Lukaku suit bien et pousse tranquillement le ballon dans le but vide. 2-0.

La prestation est maîtrisé et les Écossais ne parviennent que trop rarement à se montrer dangereux. Mais dans le dernier quart d'heure, l'Ecosse pointe le bout de son nez. Callum Mc Gregor alerte Courtois, qui s'étend pour dévier le ballon. Quelques minutes plus tard, les Diables sont proches de concéder un but. Scott McKenna tire sur Courtois, James Forrest est à la reprise mais cafouille.

Le suspens est tué en fin de match par Kevin de Bruyne qui plante le troisième du plat du pied (92'). Le match se termine donc sur le score de 3-0. Les Belges peuvent partir en vacances l'esprit tranquille. Ils mènent facilement le groupe I avec un sans faute et 12 points sur 12.