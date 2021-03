Les Diables en Tchéquie : Tomas Soucek, la nouvelle star

Les Diables seront privés pour ce déplacement périlleux de ses joueurs " allemands". Thomas Meunier , Thorgan Hazard et dans une moindre mesure Dedrick Boyata et Koen Casteels jouant en Bundesliga… Pas question (selon les règles sanitaires de l’état allemand) de se rendre à Prague. Mais la règle vaut aussi pour la sélection tchèque. Les joueurs évoluant en Allemagne ne pourront pas prendre part à ce duel face au numéro 1 mondial. Handicapant ? Oui et bien plus que pour nos Diables. Manqueront ainsi le match : le gardien Pavlenka (Werder Brême – 14 sélections dont le match en Estonie), le défenseur Kadebarek (Hoffenheim – 46 sélections et 3 buts), le milieu de terrain et capitaine Darida (Herta Berlin – 69 sélections et 8 buts) et l’attaquant vedette Schick (Bayer Leverkusen – 23 sélections et 10 buts). Bref quelques piliers de l’édifice.

Ce n’est pas pour autant que les Diables se baladeront sur le Pont Charles. Car Prague a son nouveau " golden boy ". Tomas Soucek (prononcer Sowtchèque), 26 ans. Le milieu def de West Ham, élu meilleur joueur tchèque de l’année, vient de planter un triplé avec l’équipe nationale. Trois buts en 16 minutes en Estonie . Un but de la tête. Une frappe du pied droit de l’extérieur de la surface. Et un but du gauche au petit rectangle. Vous avez dit complet ? Ses stats avec l’équipe nationale affichent 31 sélections et 7 buts. Et en club cette saison, les " Hammers " ont pu compter sur leur grand échalas (1m92). 32 matchs pour 9 réalisations . Son impact sur le jeu est de plus en plus criant. Régulateur du milieu, arracheur de ballons, passeur et buteur, Soucek est devenu incontournable au sein de sa formation. Son nom résonne désormais en Premier League

Formé au Slavia Prague, peu voient en lui un futur grand. Son style à l’ancienne, sa façon de se mouvoir sur le terrain n’incitent pas son club formateur à l’inscrire sur la liste des priorités. On le prête donc en D2 (au Viktoria Zizkov). Voie de garage pense-t-on. Ce passage endurcit le gamin et la roue tourne. Le Slavia retrouve des couleurs avec l’arrivée de nouveaux investisseurs étrangers. Soucek revient de son prêt au bon moment et il s’impose dans l’équipe, lui le vilain " grand " canard. La saison 2018-19 est incroyable pour le Slavia. Doublé Championnat et coupe, agrémenté d’un joli parcours en Europa League (quart de finale face à Chelsea) et un Soucek en homme de la saison. 49 matchs, 18 buts. Un passeport pour la Premier League. Il rejoint West Ham en janvier 2020 en prêt payant (avec option d’achat vite levée pour plus de 16 millions d’euros). Tomas est " bankable ".

Le sortir du match

En Angleterre Soucek confirme qu’il a effacé ses défauts d’antan. Ses qualités sont nombreuses et se rapprochent d’un box to box moderne. Il gagne des ballons devant sa défense, il allonge le jeu quand il faut, il garde son calme même sous la pression, il radiographie le jeu avant d’agir. Dans sa zone Tielemans, Dendoncker, De Bruyne le connaissent bien. Le mettre hors du match sera prioritaire. Enfin, attention, sa taille fait de lui un redoutable finisseur. Dans les airs et dans le rectangle, Tomas sent souvent le bon coup. Les Diables sont prévenus.