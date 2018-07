Les Diables en finale : 5 raisons d'y croire

Après avoir suivi les Bleus dans leurs matches contre l’Australie au 1er tour, l’Argentine en 1/8èmes et l’Uruguay vendredi en 1/4, on peut pointer quelques failles à la cuirasse des soldats de Didier Deschamps .

De manière générale, même si Deschamps s’en tient dorénavant à son 11 type en 4-2-3-1, on sait que le système ( Blaise Matuidi à gauche, Mbappé à droite, Griezman en soutien de Giroud) est déséquilibré et manque de liant. Ça n’empêche pas les vice-champions d’Europe d’avoir déjà inscrit 9 buts, mais il y a un (gros) doute sur l’animation offensive.

C’est surtout parce que les connexions entre eux sont quasi inexistantes. En quatre rencontres (ensemble) le nombre de passes du n°7 vers le n°9 frôle le zéro. Surréaliste ! L’attaquant de l’Atlético l’a reconnu : "Avec Oli, on ne se trouve plus comme à l’Euro. C’est différent, maintenant, il y a Killian ( Mbappé )".

Paul Pogba est un des rares à tenter sa chance à distance, et pourtant le staff supplie les joueurs de frapper plus souvent.

Peu de tirs à distance et surtout très peu de tirs cadrés. Sur les deux derniers matchs (Argentine et Uruguay), 6 tirs cadrés seulement. Mais 6 buts, attention !

Les latéraux peuvent-ils tenir le rythme ?

Benjamin Pavard et Hernandez "cramés" ? Pour les "gamins", on espère que non. Ils sont les révélations de l’équipe de France, et c’est vrai qu’ils ont beaucoup donné jusqu’à présent. Face à la Céleste, ils ont moins rayonné que depuis le début du Tournoi, sur leur flancs, les deux latéraux ont paru moins à l’aise.