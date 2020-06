Prestigieux panel d'invités ce dimanche soir dans Complètement Foot. Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur français et Roberto Martinez, à la tête des Diables actuellement, ont donné leur avis sur l'équipe nationale belge. Les deux hommes ont été questionnés sur le beau jeu - pour l'instant - infructueux des Diables. Un enjeu majeur était soulevé : les Belges doivent-ils mettre de côté ce jeu fait de strass et paillettes, de possession de balle et de mouvement pour devenir plus cyniques, plus réalistes pour espérer gagner un trophée ? Et le moins que l'on puisse dire c'est que Domenech et Martinez ont un avis diamétralement opposé sur le sujet. >> Lire aussi: Mertens "Dieu à Naples", son poste de directeur technique, l'Euro 2021 : Martinez fait le point

OUI pour Domenech : "Juste se dire qu'on joue bien, ça ne suffit pas" Les Diables doivent-ils abandonner le beau jeu pour gagner? "Oui" selon Domenech, "Oh que non" estime Martinez - © NICOLAS TUCAT - AFP Pour Domenech, c'est clair, bien jouer est une chose mais il faut aller plus loin pour espérer gagner : "A l'Euro, la Belgique c’était la meilleure équipe, c’est sûr. Mais juste se dire "on joue bien", ça ne suffit pas. Il faut se demander ce qu'il faut faire pour gagner. Et des fois, il faut s’adapter aux situations. En Coupe du monde, toutes les équipes sont fortes, c’est du haut niveau. Il faut donc savoir tenir compte des capacités, du jeu de l’adversaire et faire avec ça. Après chacun en fait ce qu’il veut. Les Belges sont restés dans l’idée qu’ils jouent bien et qu’ils sont la meilleure équipe. Oui, mais vous n’irez jamais qu’en demi-finale, si vous continuez. Jouez bien et nous les Français on vous attend en demi-finale avec le mur. Honnêtement le potentiel des Belges est énorme, ils peuvent être (NDLR : il ne finit pas sa phrase)...mais uniquement s'ils parviennent à ajouter une rigueur de jeu à leurs qualités."

NON pour Martinez : "C'est notre style de jeu" Les Diables doivent-ils abandonner le beau jeu pour gagner? "Oui" selon Domenech, "Oh que non" estime Martinez - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Le coach espagnol des Diables estime, lui, qu'il ne faut pas déroger à la ligne de conduite actuelle. Le beau jeu fait partie de l'ADN des Diables : "Il ne faut pas changer. Le style de jeu correspond au talent de l'équipe. On a le meilleur joueur de 1 contre 1 du monde, le meilleur finisseur, le joueur avec la meilleure vision et celui avec la meilleure appréciation de l'espace. Dire que le moins beau jeu donne plus de points, c'est peut-être vrai avec un autre groupe de joueurs. Nous on a notre identité. A la Coupe du monde, on a gagné 6 matches sur 7, on a juste perdu contre la France. Ce jour-là, on s'est créé plus de chances mais la France méritait de gagner puisqu'ils ont inscrit un but. On doit juste être meilleurs dans les moments importants. Changer le style ne garantira pas le succès. On doit prendre des risques, avoir la possession, c'est ça notre style de jeu."