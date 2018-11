Les Diables désormais concentrés sur l'Euro 2020 avec le "risque" Allemagne en qualifications

Éliminés du Final Four de la Ligue des Nations, les Diables rouges devront désormais se concentrer sur leur prochain objectif: l'Euro 2020. Le premier rendez-vous est fixé au 2 décembre prochain avec le tirage au sort des qualifications qui se tiendront de mars à novembre 2019.

N°1 Mondiaux et deuxièmes de leur groupe en Ligue des Nations, les Diables rouges sont assurés d'être têtes de série et chapeauteront donc un des 10 groupes qui serviront à répartir les 55 équipes engagées.

C'est d'ailleurs la Ligue des Nations qui servira d'indicateur pour répartir les équipes dans chacun des 7 chapeaux. Le premier chapeau sera composées des équipes qualifiées pour le Final Four de Ligue des Nations à savoir l'Angleterre, le Portugal, les Pays-Bas et la Suisse. Ces quatre équipes seront versées dans les groupes A à D, composés uniquement de cinq équipes.

Les deuxièmes de groupe en Ligue A (La Belgique, l'Italie, la France et l'Espagne) seront elles aussi têtes de séries en compagnie des deux meilleures troisième de Ligue A (la Croatie et une équipe entre l'Allemagne et la Pologne). Une seule de ses six équipes sera reversée dans un groupe de cinq. Les autres devront jouer deux matches supplémentaires.

En cas de partage ou de victoire de la Pologne contre le Portugal mardi soir, l'Allemagne serait donc reversée dans le chapeau 2 (avec l'Islande) et pourrait semer le trouble dans ces qualifications. Les autres équipes à éviter, seront les équipes de Ligue B (Ukraine, Russie, Bosnie, Danemark ou encore Pays de Galles) et la Serbie, victorieuse de son groupe en Ligue C.

Pas de quoi s'inquiéter pour les Diables rouges puisque les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront directement pour la phase finale. Les 20 équipes qualifiées seront ensuite rejointes par quatre équipes issues des barrages de Ligue des Nations en mars 2020 qui réunissent les 16 vainqueurs de groupe de Ligue des Nations (si ceux-ci sont déjà qualifiés, ils seront remplacés par les 2es de groupe et ainsi de suite).