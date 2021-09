Les Diables de retour à Kazan : souvenirs du meilleur match de l’histoire des Diables Rouges

Kazan. L’évocation de cette ville du Tatarstan, au cœur de la Russie, fait frémir tous ceux qui y ont vécu le 6 juillet 2018. Ce soir-là, les Diables disputent leur quart de finale de Coupe du monde face au Brésil , quintuple vainqueur de l’épreuve. Une nation mythique que si peu ont réussi à battre en phase finale de mondial. Sur les rives de la Volga, le plus long fleuve d’Europe, c’est une véritable marée brésilienne qui fait le déplacement. C’est que les Brésiliens sont fanatiques de leur sélection nationale et ce ne sont pas les 36 heures entre Rio de Janeiro et Kazan qui les rebuter de voir leur équipe en action.

Au coup d’envoi, les Diables se désarticulent : Romelu Lukaku passe sur le flanc droit pour bloquer Marcelo, Kevin De Bruyne pousse d’un cran pour chasser le ballon en faux numéro neuf. Eden Hazard, lui le dribbleur né, réussi tout ce qu’il entreprend. Les Belges défendent à quatre. Coup de bluff de Roberto Martinez. Au poteau trouvé rapidement par les Brésiliens après sept minutes succède ce corner de Nacer Chadli. Cette déviation de Fernandinho dans ses propres filets. Puis des Belges qui dominent. Un solo de Lukaku pour De Bruyne. Cette frappe qui frôle Marcelo avant de trouver le filet opposé. 30 minutes.

La Belgique mène 2-0 contre le Brésil.

Les Brésiliens sont interloqués, pensent revivre le cauchemar de 2014.

" How is that possible ? "lancent-ils. Sincèrement, on n’en sait rien, mais la peur a changé de camp. Les Belges reviennent des vestiaires et ne peuvent faire autre chose que subir les assauts adverses. Hazard est fauché à plusieurs reprises et se fait insulter par les Brésiliens. Fellaini obtient une bonne touche et ce sont tous les supporters belges qui exultent comme s’il avait marqué. Hazard manque le chaos d’une frappe croisée du gauche. Le reste est flou car insoutenable vu des tribunes.