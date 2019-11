Les Diables affichent à nouveau la meilleure attaque d'Europe

Kazakhstan - Belgique : 13 octobre 2019 (0-2) - Qualifications Euro 2020 - 13/10/2019 Roberto Martinez avait prévenu son équipe. Le Kazakhstan est une équipe coriace à domicile. Une prédiction qui s’est partiellement vérifiée dimanche à Nur-Sultan mais qui n’a pas empêché la Belgique de s’imposer 0-2. Patients, matures, les Diables ont adopté l’attitude idéale face à la fougue kazakhe du début de match. Les troupes de Martinez ont ensuite pu combiner avec plus de liberté et ont fait mouche dès leur première occasion grâce à Michy Batshuayi, auteur de son 16e but en équipe nationale (21e). Même attitude en deuxième période pour les Diables qui ont pu faire la différence grâce à leurs qualités techniques. Le Kazakhstan a cette fois-ci moins de répondant. Thomas Meunier a donc pu faire 0-1 (53e) après une géniale inspiration d’Eden Hazard. Parfois imprécise en zone de finition, notre équipe nationale a ensuite manqué plusieurs opportunités de terminer sur un 0-3 qu’elle aurait mérité. Avec 24 points sur 24 possibles et une qualification déjà acquise, la Belgique poursuit son chemin irréprochable dans ces qualifications. Rigueur, maturité et lucidité sont au rendez-vous depuis le début de la campagne avec 30 buts marqués et un seul encaissé. Que peut-on demander de plus ?