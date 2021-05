Les choix de Martinez : Witsel, Chadli, mais ni Yari ni Fellaini

Dans un premier temps, Roberto Martinez n’attend rien d’Axel Witsel. "Il est dans les 26 parce qu’il le mérite". Et le 11 juin, juste avant l’entame du Tournoi, on jugera de son état de forme et on décidera s’il reste dans le groupe ou si on actionne le "joker médical" pour le remplacer par un des 11 réservistes, probablement Sambi Lokonga.

Philippe Albert pense que Roberto Martinez sait exactement vers où il va, et où en est le milieu de Dortmund. "Lieven Maesschalck a suivi de près la revalidation d’axel, le joueur lui-même connaît parfaitement son corps et ses limites, il peut ne jouer qu’à partir du 4e match et il évolue à un poste qui n’est pas le plus exigeant. Donc je suis à 100% d’accord avec ce choix"

Peter Vandenbempt est plus sceptique :" C’est un gros risque….pour Axel lui-même. Six mois sans jouer, une blessure grave, aucun rythme de match, et l’obligation de prester à haut niveau immédiatement s’il rentre en 1/8 ou en 1/4 de finale. Si j’étais le patron de Dortmund ça ne me plairait pas du tout. Mais je comprends Martinez".