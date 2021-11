Comme toutes les semaines, RTBF. be/Sport vous propose de revenir sur les prestations des Diables rouges aux quatre coins des pelouses ce week-end.

Et comme nos compatriotes sont de plus en plus nombreux à s’expatrier, nous nous sommes focalisés sur ceux qui ont marqué (parfois malgré eux) le week-end footballistique de leur empreinte.

Au programme cette semaine, le Real Madrid et ses deux Belges qui ne connaissent pas la même réussite, la surprise Wout Faes et son temps de jeu impressionnant à Reims mais également le but du revenant Divock Origi, la galère de Leander Dendoncker à Wolverhampton et la belle séquence d’Albert Sambi Lokonga à Arsenal.