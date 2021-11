Les chiffres des Diables Rouges : Mertens, Doku et Lukaku de retour, Carrasco et Sambi Lokonga brillent

Comme toutes les semaines, RTBF.be/Sport vous propose de revenir sur les prestations des Diables rouges aux quatre coins des pelouses ce week-end.

Et comme nos compatriotes sont de plus en plus nombreux à s’expatrier à l’étranger, nous nous sommes focalisés sur ceux qui ont marqué le week-end footballistique de leur empreinte.

En Italie, Dries Mertens s'est offert un doublé pour la première fois depuis plus de huit mois, son Napoli trônant fièrement en tête de la Serie A.

En Espagne, Yannick Carrasco s’est distingué en délivrant un nouvel assist sous les couleurs de l’Atlético Madrid.

En Angleterre, Romelu Lukaku a retrouvé le chemin des terrains, alors qu'Albert Sambi Lokonga continue de participer activement au renouveau d'Arsenal.