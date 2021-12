Les chiffres des Diables Rouges : les doublettes de Youri Tielemans et Michy Batshuayi, les hoquets de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, le régime capi de Wout Faes

Comme toutes les semaines, RTBF. be/Sport vous propose de revenir sur les prestations des Diables rouges aux quatre coins des pelouses ce week-end.



Youri Tielemans enchaîne les bonnes prestations. Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne digèrent doucement leurs blessures. Michy Batshuayi a ressorti sa cape de super héros. Thibaut Courtois est toujours aussi infranchissable et intransigeant dans les cages madrilènes. Thomas Meunier enquille les minutes à Dortmund au contraire de Thorgan Hazard et Axel Witsel.



Un autre qui affiche le statut d’indéboulonnable, c’est Wout Faes au cœur de la défense de Reims.