Les chiffres des Diables Rouges : Les barricades de Courtois et Sels, la joie de Saelemaekers et Origi, le jeûne d'Eden Hazard

Comme toutes les semaines, RTBF.be/Sport vous propose de revenir sur les prestations des Diables rouges aux quatre coins des pelouses ce week-end.

Et comme nos compatriotes sont de plus en plus nombreux à s’expatrier à l’étranger, nous nous sommes focalisés sur ceux qui ont marqué le week-end footballistique de leur empreinte.

En Italie, Dries Mertens a à nouveau trouvé le chemin des filets, mais le meilleur buteur de l'histoire de Naples n'a pu empêcher la défaite de son équipe. Tout profit pour l'AC Milan et Alexis Saelemaekers, qui n'avait plus marqué en Serie A depuis près d'un an.

En Espagne, Thibaut Courtois s’est illustré pour sa 150ème apparition sous les couleurs du Real Madrid, et a fêté ça avec une soixantième clean sheet. Quant à son coéquipier Eden Hazard, sa dernière apparition sur les pelouses de Liga remonte désormais à un mois...

En Angleterre, Divock Origi a mis à profit le peu de temps de jeu qu'il reçoit à Liverpool pour offrir la victoire aux Reds et entrer encore un petit peu plus dans la légende de ce club pourtant ô combien mythique...