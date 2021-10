Comme toutes les semaines, RTBF.be/Sport vous propose de revenir sur les prestations des Diables rouges aux quatre coins des pelouses ce weekend.

Et comme nos compatriotes sont de plus en plus nombreux à s'expatrier à l'étranger, nous nous sommes focalisés sur ceux qui ont marqué (parfois malgré eux) le weekend footballistique de leur empreinte.

Nous nous sommes donc, par exemple, focalisés sur Christian Benteke, ressuscité depuis deux semaines et à nouveau décisif ce weekend ou sur Youri Tielemans, buteur pour la 2e fois consécutive. Focus également sur les frères Hazard, Eden et Thorgan, qui ont connu des fortunes diverses ou sur Dennis Praet, auteur de son tout premier assist avec le Torino.