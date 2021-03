Ce week-end, nos Diables Rouges ont encore fait parler d’eux sur les pelouses des différents championnats européens. Retrouvez ci-dessous le bilan chiffré de leurs prestations.

L'info du week-end, c'est assurément le doublé - le premier en l'espace de près d'un an et demi - de Dries Mertens, qui a mené Naples à la victoire sur la pelouse de la Roma (0-2) et qui a atteint la barre des cent buts marqués en Serie A.

Jérémy Doku s'est lui offert deux grandes premières avec le Stade Rennais : un premier but avec les Bretons, qui ont gagné 1-3 à Metz, et un premier carton rouge direct pour une "semelle" sur la cheville d'un adversaire...

Enfin, Kevin De Bruyne a fait du Kevin De Bruyne en se montrant décisif lors de la qualification de Manchester City pour les demi-finales de la FA Cup, même s'il n'a passé qu'une dizaine de minutes sur la pelouse d'Everton (0-2).

Plusieurs Diables Rouges ont donc le vent en poupe au moment de rejoindre la sélection nationale à Tubize ce lundi !