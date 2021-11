Les chiffres des Diables rouges : Carrasco régale, Casteels dépasse Pfaff, Trossard voit rouge, Praet héritier de Scifo

Comme toutes les semaines, RTBF. be/Sport vous propose de revenir sur les prestations des Diables rouges aux quatre coins des pelouses ce week-end.

Et comme nos compatriotes sont de plus en plus nombreux à s’expatrier à l’étranger, nous nous sommes focalisés sur ceux qui ont marqué (parfois malgré eux) le week-end footballistique de leur empreinte.

En Espagne, Yannick Carrasco s’est distingué par une prestation 5 étoiles sous les couleurs de l’Atletico de Madrid. En Italie, Dennis Praet a retrouvé le chemin des filets en Serie A, une première pour lui sous le maillot du Torino, tant chéri par Enzo Scifo.

En Allemagne, Thorgan Hazard a parfaitement suppléé Erling Haaland tandis que Koen Casteels s’empressait de dépasser Jean-Marie Pfaff. En Premier League, Leandro Trossard a puni sa victime favorite Liverpool alors qu’aux Pays-Bas Yorbe Vertessen a lancé un clin d’œil à Roberto Martinez.