Les chiffres des Diables Rouges avant Belgique-Kazakhstan

0 Romelu Lukaku n’a jamais marqué en phase qualificative d’un championnat d’Europe des Nations. Ni sur la route de la Pologne/Ukraine (6 matches disputés) ni sur celle de la France (5 matches joués). Il pourrait avoir ses premières minutes de jeu dans la campagne actuelle et un but serait donc une première. Voici la répartition des 45 buts de Lukaku :

13 en qualifications pour la Coupe du Monde

7 en phases finales (5 en Coupe du Monde et 2 à l’Euro)

4 en Nations League

21 en matches amicaux

1 Le premier but de Eden Hazard en équipe nationale a été inscrit au Stade Roi Baudouin, contre le Kazakhstan et...du pied gauche ! C’était le 7 octobre 2011.

2 Le nombre de buts inscrits par Kevin De Bruyne lors de ses...29 derniers matches avec les Diables Rouges.

4 Le nombre des derniers matches au cours desquels Thorgan Hazard a été titularisé. Il n’a plus quitté le noyau de Roberto Martinez depuis deux ans et huit mois.

8 Vincent Kompany va entamer sa... huitième campagne qualificative pour un Euro ou une Coupe du Monde.

9 Le nombre de titularisations de Youri Tielemans au cours des... neuf derniers matches des Diables Rouges. Tielemans n’a raté que deux convocations depuis l’intronisation de Martinez, les deux premières, parce qu’il était retenu par les U-21.

11 Le nombre de mois d’absence de Kevin De Bruyne en équipe nationale. Il n’a plus joué une minute depuis le match pour la troisième place de la Coupe du Monde contre l’Angleterre, à Saint-Petersbourg, le 14 juillet dernier.

12 Le nombre de passes décisives de Thomas Meunier en équipe nationale. Aucun défenseur en activité n’a fait aussi bien. Seulement trois Diables Rouges actuels ont fait mieux : Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Dries Mertens.

13 Le nombre de fois où Dries Mertens à joué 90 minutes avec Naples cette saison. En 38 matches officiels, soit une fois sur trois.

40 Eden Hazard sera le capitaine des Diables Rouges pour la quarantième fois de sa carrière. Il égale Jef Jurion. Le record est détenu par Jan Ceulemans, 51 fois capitaine.

61 Le match contre le Kazakhstan sera le soixante-et-unième de la saison de Eden Hazard.

77 Un but toutes les 77,46 minutes de jeu, voilà la moyenne de Michy Batshuayi en équipe nationale.

2427 Le nombre de jours écoulés depuis le dernier but inscrit par Vincent Kompany en équipe nationale. C’était le 16 octobre 2012 contre l’Ecosse. Cela fait six ans et huit mois.