Ce week-end, nos Diables Rouges ont encore fait parler d’eux sur les pelouses des différents championnats européens. Retrouvez ci-dessous le bilan chiffré de leurs prestations.

►►► À lire aussi : Toutes les infos Diables rouges

Kevin De Bruyne, battu dans le derby, avait sans doute rêvé d’un autre résultat pour son 250e match sous les couleurs de Manchester City. La saga victorieuse des Cityzens s’arrête à 21 succès. Le week-end a aussi été marqué par une autre fin de série de Koen Casteels, la muraille des Loups n’est plus infranchissable.



Christian Benteke et Jason Denayer ont rappelé à tout le monde à quel point leur jeu de tête peut être précieux.



Enfin, on se fait un petit plaisir statistique avec Romelu Lukaku. La palette de l’attaquant de l’Inter continue de s’étendre. Quand il ne marque pas, il distribue les sucreries à ses équipiers. Cette saison il est impliqué dans un but toutes les 74 minutes.