Les chiffres des Diables: Lukaku alimente son tableau de chasse, Kompany aimant à ballons et Alderweireld de retour

Revenus plus tard que les autres de vacances après un Mondial réussi, les Diables rouges ont recommencé à fouler les pelouses des championnats européens. Si c'était déjà la deuxième journée pour nos Diables en Premier League et en Ligue 1, on assistait ce week-end au début de la Liga et de la Serie A. Ce lundi soir, Michy Batshuayi (Valence), Christian Benteke (Crystal Palace) et Timothy Castagne (Atalanta) devraient eux aussi faire leur entrée en lice.