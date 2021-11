Les chiffres des Diables : le record de Mertens, la deuxième place de Benteke, un Faes taille patron et Doku de retour

Un record pour Dries Mertens avec Naples, un doublé et une belle deuxième place pour Christian Benteke, un Wout Faes taille patron... Il y a des Diables qui ont le sourire. Et si plusieurs joueurs belges étaient absents ce week-end, pour diverses raisons (Kevin De Bruyne et Eden Hazard, par exemple), un autre a retâté du terrain puisque Jérémy Doku a rejoué pour Rennes... Voici les chiffres mis en avant par la rédaction de sports de la RTBF.

