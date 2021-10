Les chiffres des Diables : De Bruyne en mode sauveur, Eden Hazard buteur désavoué et Lukaku silencieux

Les Diables Rouges foulaient une dernière fois les pelouses avec leurs clubs avant de se rassembler en vue de la demi-finale de Nations League face à la France de ce jeudi. Si pour certains ce week-end a été heureux, il a surtout été compliqué pour la majorité des joueurs de l’équipe nationale.

Kevin De Bruyne a inscrit son premier but de la saison en Premier League pour permettre à Manchester City d’arracher un point sur la pelouse de Liverpool.

Eden Hazard a bien cru l’imiter en Liga mais son égalisation s’est avérée aussi belle qu’inutile. Sa volée en pleine lucarne ne se transformera pas en but pour une position de hors-jeu de Karim Benzema au préalable.

Romelu Lukaku est, lui, resté une nouvelle fois muet en Premier League. C’est la troisième rencontre de suite lors de laquelle le Diable Rouge ne marque pas.

Jason Denayer et entré en jeu avec Lyon et s’est rendu coupable d’une faute de main qui a entraîné un penalty et l’égalisation de Saint-Etienne à la 94e lors du derby.

Thomas Meunier pourrait, comme en 2018, manquer la demi-finale face à la France. Suspendu à l’époque, le Diable Rouge est sorti blessé ce week-end avec Dortmund.