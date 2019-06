Les chiffres des Diables contre l’Ecosse

0 Thibaut Courtois n’a jamais encaissé un but contre l’Ecosse, un adversaire qu’il a affronté à trois reprises : à Bruxelles (2-0) et à Glasgow (0-2) en éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 ainsi qu’à Hampden Park (0-4), en match amical en septembre dernier.

1 Nacer Chadli est le seul joueur du noyau actuel qui a déjà pris un carton (jaune) contre l’Ecosse. C’était à Bruxelles, lors de la campagne qualificative pour la Coupe du Monde au Brésil.

2 Christian Benteke a inscrit (de la tête, sur un centre de Kevin De Bruyne) le deuxième but de sa carrière en équipe nationale lors du dernier match disputé par les Diables Rouges contre l’Ecosse au stade Roi Baudouin, le 16 octobre 2012. Benteke avait inscrit le premier, déjà de la tête, quatre jours plus tôt à Belgrade. L’Ecosse lui réussit bien puisqu’il délivra aussi une passe décisive à Mirallas quelques mois plus tard à Glasgow.

3 Jan Vertonghen a disputé l’intégralité des trois derniers matches de la Belgique contre l’Ecosse. Cent pour cent de temps de jeu, seul Courtois est dans le même cas.

4 Timothy Castagne sera-t-il au coup d’envoi pour la quatrième fois d’affilée ? Il a disputé la première mi-temps en septembre dernier à Glasgow, cédant sa place à Meunier après le repos.

5 Thorgan Hazard reste sur cinq titularisations consécutives.

6 ans et 8 mois que Vincent Kompany n’a plus marqué en équipe nationale. C’était au stade Roi Baudouin contre...l’Ecosse, à la 71e minute, sur une passe de Eden Hazard. Il a joué la première mi-temps lors du dernier match amical opposant les deux pays, cédant sa place au repos à Vermaelen.

7 Il n’a fallu que sept minutes à Michy Batshuayi pour inscrire le premier de ses deux but à Hampden Park au mois de septembre dernier. Monté au repos à la place de Lukaku, il a fait 0-3 à la 52e sur une passe d’Eden Hazard et 0-4 huit minutes plus tard, bien servi par Tielemans.

18 Novembre 2018, en Suisse : Thomas Meunier n’a plus joué en équipe nationale depuis près de sept mois.

34 Les premières minutes de Hans Vanaken chez les Diables Rouges...en Ecosse où le joueur du FC Brugeois remplaça Eden Hazard à la 56e minute.

37 Le match contre l’Ecosse sera le trente-septième de Roberto Martinez à la tête de l’équipe belge.

45 Romelu Lukaku n’a joué que 45 minutes contre l’Ecosse, c’était en amical en septembre. Il a ouvert la marque à Hampden Park. Lukaku n’a joué aucun des deux matches de qualification pour la Coupe du Monde au Brésil.

101 Ce n’est pas seulement le nombre de caps de Eden Hazard avant le match de ce soir. C’est aussi le nombre de minutes jouées par le capitaine des Diables Rouges contre l’Ecosse. Hazard a joué 56’ lors du dernier match amical (un but et une passe décisive). En qualification pour la Coupe du Monde 2014, Eden n’avait pas joué à Glasgow et était monté après le repos à Bruxelles (une passe décisive...à Vincent Kompany). Bilan donc : Hazard décisif toutes les 34 minutes contre l’Ecosse !