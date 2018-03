Les chiffres des Diables : Cap 200 pour Eden, Lukaku altruiste, Batsman et Big Mo de retour

5 : Thomas Meunier a enchaîné deux titularisations en Ligue 1. Cela ne lui était plus arrivé depuis la succession Dijon-Marseille au milieu du mois d'octobre. Soit près de 5 mois ... une éternité. Le back droit des Diables en a profité pour inscrire son 4e but personnel en championnat, le 5e de sa saison. "Tous les joueurs veulent tout jouer. Le problème cette saison, c’est que je sens que je n’ai pas toujours été récompensé de mes prestations. Mais bon, je suis en concurrence avec Alves qui a travaillé toute sa carrière pour acquérir un statut de privilégié. On verra ce qu’il se passe pour le reste de la saison. Le principal, c’est de garder le rythme et être prêt pour la Coupe du Monde", a-t-il déclaré à notre micro après la rencontre.