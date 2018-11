Les chiffres de la 1ère participation des Diables à la Nations League

Les Diables Rouges ont vécu une terrible désillusion dimanche soir sur la pelouse de Lucerne contre la Suisse (5-2). Alors qu’ils auraient même pu se permettre de perdre par un but d’écart (sauf 1-0) et qu’ils menaient 0-2 après un quart d’heure de jeu, les Belges se sont effondrés et ont abandonné l’idée de participer au premier Final Four de la Nations League.

9 points, 4 rencontres, 3 victoires, 1 défaite, 9 buts inscrits pour 6 encaissés. Retour en chiffres sur cette première édition de cette nouvelle compétition internationale.