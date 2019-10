Les chiffres de Kazakhstan-Belgique

0,007 % du territoire du Kazakhstan est situé en Europe.

1 Depuis 2009, le Kazakhstan est le plus important producteur d'uranium au monde.

3 Nacer Chadli a marqué au moins une fois lors des trois dernières éliminatoires des championnats d’Europe des nations (contre l’Azerbaïdjan en qualification 2012, contre Andorre lors de celle de 2016, et récemment contre Saint-Marin).

5 Le nombre de buteurs plus jeunes que Verschaeren chez les Diables : Fernand Nisot (16 ans) en 1912, Bernard Voorhoof en 1928, Jean Capelle en 1931, Paul Van Himst en 1960 et Romelu Lukaku en 2010, tous les quatre avaient 17 ans.

6 ans que Jan Vertonghen n’a plus raté une seconde d’un match qualificatif pour l’Euro ou la Coupe du Monde.

6 bis Si Roberto Martinez aligne Witsel et Praet côte à côte au coup d’envoi, ce sera son sixième tandem différent devant la défense lors des six derniers matches: Tielemans a été associé à Vanaken jeudi, Dendoncker à Glasgow, De Bruyne à Saint-Marin et Witsel contre l’Ecosse; c’est le couple Witsel-De Bruyne qui avait été choisi contre le Kazakhstan.

7 le record de buts inscrits par un joueur belge au cours d’une même campagne qualificative de l’Euro. Un record détenu par Nico Claesen et qui date des qualifications pour l’Euro 1988. Absent dimanche, Lukaku aura encore deux matches (en Russie et contre Chypre) pour égaler ou battre ce record.

9 Le Kazakhstan est, de part sa surface, le neuvième plus grand pays du monde. Il est en outre le seul des dix plus grands pays du monde qui n’a pas accès aux océans. Quasi-enclavé, il doit se contenter d’un accès à la mer Caspienne. Un enclavement compensé par par 12 000 km de frontières terrestres, partagées avec 5 pays : la Chine, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, la Russie et le Turkménistan.

12 Le nombre de buteurs belges différents depuis le début des éliminatoires.

28 Le nombre de buts inscrits par les Diables en sept matches, soit une moyenne de quatre par match.

34 Courtois va disputer son 34e match officiel consécutif avec les Diables Rouges.

116 La place du Kazakhstan au classement mondial, juste derrière le Tadjikistan.

1991 Ancienne république soviétique, le Kazakhstan a obtenu son indépendance en décembre 1991.