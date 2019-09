Les chiffres d’Ecosse-Belgique

1 Le Russe Cheryshev est le seul joueur qui a réussi à surprendre Thibaut Courtois depuis le début de compétition.

2 Le même trio qu’à Chypre. Alderweireld, Vermaelen et Vertonghen, tous formés au Beerschot, devraient débuter pour la deuxième fois dans le tournoi.

3 Trois belges ont déjà marqué trois buts depuis le débuts des éliminatoires : Éden Hazard (plus deux passes décisives), Michy Batshuayi (plus une passe décisive) et Romelu Lukaku...qui n’a joué que deux des cinq matches. Dries Mertens (2 buts et 3 passes décisives) est aussi un des Diables les plus efficaces.

4 Les joueurs de Steve Clarke sont les seuls du groupe, avec Saint-Marin, à afficher une différence de but négative : moins quatre !

5 L’Ecosse n’a inscrit que 5 buts en 5 matches depuis le début des éliminatoires : deux contre Saint-Marin et Chypre et un contre la Russie.

10 Depuis la Coupe du Monde 1998 en France, les Ecossais n’ont plus jamais atteint la phase finale d’un grand tournoi. Ils restent sur 10 éliminations consécutives. La génération actuelle n’est que l’ombre de celles qui s’étaient qualifiées pour cinq Coupes du Monde consécutives entre 1974 et 1990.

18 des 26 joueurs retenus par Roberto Martinez (dont l’épouse est Écossaise) vivent ou ont vécu au Royaume Uni. Alderweireld y réside depuis plus de neuf ans.

39 Thomas Meunier fera sa 39e apparition en équipe nationale. Il égalera Jean Nicolay.

44 La place de l’Ecosse au ranking FIFA, juste derrière la Grèce et devant le Maroc.

54 Les Rangers détiennent le record du monde des championnats nationaux remportés : 54. Le club de Glasgow devance les Nord Irlandais de Linfield (53). Le Peñarol de Montevideo et le Celtic occupent la troisième position avec 50 titres remportés. Ensemble, le Celtic et les Rangers totalisent donc... 104 titres nationaux!

58 Nacer Chadli devrait compter ce soir autant de caps que Michel Preud’homme.

73 Un but marqué toutes les septante-trois minutes, c’est désormais la moyenne de Michy Batshuayi chez les Diables.

94 Toby Alderweireld portera ce soir pour la 94e fois le maillot des Diables, rejoignant ainsi Timmy Simons à la cinquième place de tous les temps.