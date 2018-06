Les chiffres clé de Belgique - Panama

En s'imposant 3-0 lundi face au Panama lors de leur première apparition à ce Mondial 2018, les Diables rouges ont égalé leur victoire la plus large en Coupe du monde. Il faut remonter au premier match des Belges en 1970 face au Salvador pour voir un tel succès.

Retrouvez ci-dessous les autres chiffres significatifs des Diables pour ce duel contre le Panama.

6 et 7:

Romelu Lukaku et Dries Mertens sont devenus les 6e et 7e joueurs belges à marquer dans deux Coupes du monde différentes après Erwin Vandenbergh (1982, 1986), Jan Ceulemans (1986, 1990), Enzo Scifo (1986, 1990), Marc Degryse (1990, 1994) et Marc Wilmots (1998, 2002).

15:

Romelu Lukaku a inscrit 15 buts lors de ces dix dernières apparitions.

38:

Romelu Lukaku continue d'améliorer son record de buts en équipe nationale. Il en est désormais à 38 buts.

3 :

Les buts marqués par Romelu Lukaku en Coupe du monde. Il rejoint Leopold Anoul (1954), Nico Claesen (1986) et Enzo Scifo (1986 et 1990). Jan Ceulemans (4) et Marc Wilmots (5) sont les seuls belges à avoir marqué plus que lui.

5 :

Romelu Lukaku est devenu le 5e Belge à marquer plus d’un but dans un même match en phase finale de Coupe du monde après Bernard Voorhoof en 1954 contre l’Allemagne, Pol Anoul en 1954 contre l’Angleterre, Wilfried van Moer en 1970 face au Salvador et Marc Wilmots contre le Mexique en 1982.

6 :

La Belgique est la seule nation du Top 6 du ranking FIFA à s'être imposée pour son premier match dans cette Coupe du monde.

4:

Eden et Thorgan Hazard sont devenus la 4e fratrie belge à jouer ensemble lors d'un match de Coupe du monde.

Hippolite et Pieter Van den Bosch l'avaient fait en 1954 contre l'Italie; Luc et Marc Millecamps en 1982 contre l'Union Soviétique ; Emile et Mbo Mpenza en 1998 contre la Corée du Sud.

7:

C'était le septième match consécutif en Coupe du monde dans lequel la Belgique n'est pas parvenue à marquer en première période. Les 11 derniers buts belges au mondial ont été inscrits en 2e période.

20:

le nombre de matches sans défaite des Diables (15 victoires, cinq partages). La dernière défaite remonte à septembre 2016 face à l'Espagne (2-0).

3 :

Les cartes jaunes distribuées aux Diables rouges. Thomas Meunier, Jan Vertonghen et Kevin De Bruyne ont été avertis.

15:

Les frappes au but des Diables (6 cadrées) sur l'ensemble de la rencontre.

60:

Le pourcentage de possession de balle des Diables.

89:

Le pourcentage de passes réussies sur les 543 tentées. Le Panama en est à 82% pour 318 tentées.