Les chiffres après le fantastique exploit des Diables face au Brésil

Les Diables Rouges ont marqué leur 13ème et 14ème buts de la compétition. Plus que tout autre équipe dans ce tournoi. C’est aussi le meilleur total de la Belgique en Coupe du Monde. Les hommes de Roberto Martinez ont déjà dépassé les 12 réalisations inscrites au Mexique en 1986. Et il leur reste deux rencontres à disputer.