Les cartes de Noël surréalistes des Diables rouges : "Les joueurs se sont amusés comme des fous, ils ont même demandé de garder les pulls"

Vous les avez sûrement vues passer sur les réseaux sociaux depuis le début de la semaine, les cartes de vœux des Diables rouges (et des Red Flames) font le buzz dans la presse européenne ! Les premières photos sorties mettent en scène les frères Hazard, Kevin De Bruyne, Charles de Ketelaere, Axel Witsel et Dedryck Boyata. Les scènes sont surréalistes et hilarantes, avec des joueurs totalement habités par l’autodérision nécessaire à ce genre de shooting. Et vêtus de pulls de Noël plus kitsch les uns que les autres : avec la palme du pull le plus moche pour celui de Kevin De Bruyne. Les Red Flames, avec notamment Tessa Wullaert, Janice Cayman, Nicky Evrard et Hannah Eurlings quant à elles ont revêtu des combinaisons entières, totalement dans le thème !

Pour en savoir un peu plus sur cette idée et sur le making-of de ces cartes de Noël, Charles-Emmanuel de Wasseige a contacté Manu Leroy, directeur de la communication et du marketing au sein de l’Union Belge.

Ces photos ont été réalisées lors du dernier rassemblement des Diables à Tubize, en novembre : "Au début, l’idée n’était pas de faire des cartes de Noël, on voulait faire une vidéo avec les joueurs sur le thème des photos de Noël. Mais le résultat était tellement bon, les joueurs se sont tellement amusés qu’on s’est dit après coup qu’il fallait qu’on sorte les cartes sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. […] On avait prévu un concept avec des vrais pulls de Noël et cette ambiance un peu spéciale, un peu rigolote. Les joueurs se sont pris au jeu et amusés comme des fous. Et le résultat est très très drôle. Pour la petite histoire, après le shooting, ils ont même demandé de pouvoir reprendre les pulls chez eux à la maison."

Finalement, ces joueurs sont aussi des hommes comme les autres sur certains points : "Ce sont des stars mondiales, des pointures, mais au final ça reste des gars entre 20 et 30 ans qui aiment encore s’amuser. Ils sont capables de se relativiser eux-mêmes. Ils savent qu’ils sont des tops joueurs mais parfois ils veulent juste un peu rigoler entre copains. C’était un peu l’ambiance qu’on voulait recréer et la magie de Noël a fait que ça donne bien."

Si vous recevez des vœux de Noël sur ces cartes estampillées "Diables rouges", vous saurez donc comment elles ont été pensées. D’autant que d’autres cartes seront publiées dans les prochains jours, tout comme des capsules vidéos sur les réseaux sociaux des Diables rouges. Avec également quelques anecdotes sur leurs fêtes de Noël. Et vu l’allure des photos, nous, on a déjà hâte de voir la suite !