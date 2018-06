Les 8 chiffres marquants avant Belgique-Panama

La Belgique fait partie des quatre équipes européennes invaincues en éliminatoires. Les trois autres sont l’Angleterre, l’Allemagne et l’Espagne.

Sept joueurs de la sélection du Panama comptent 100 capes ou plus avec les Canaleros. Il s’agit de Jaime Penedo (131 capes), Roman Torres (108 capes), Felipe Baloy (100 capes), Gabriel Gomez (143 capes), Armando Cooper (100 capes), Luis Tejada (105 capes) et Blas Pérez (117 capes).

6 - Régularité

Les Diables ont franchi le cap de la phase des groupes à six reprises sur leurs sept dernières participations au Mondial (1982, 1986, 1990, 1994 et 2014). En 1998, ils ont terminé troisièmes derrière les Pays-Bas et le Mexique.