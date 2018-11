Les 7 moments-clés et les 6 chiffres de la vie endiablée du centenaire Axel Witsel

Sa première sélection survient donc en 2008, une année riche pour le joueur du Standard qui décrochera le titre de champion de Belgique et le Soulier d'or.

Axel Witsel dispute son premier match avec les Diables rouges le 26 mars 2008. Appelé par René Vandereycken, il monte à la mi-temps du match amical contre le Maroc. Il ne met que 5 minutes pour marquer son premier but sous la vareuse nationale. Un but insuffisant puisque la Belgique s'incline 1-4 au Stade Roi Baudouin.

Comme bon nombre de Diables de l'équipe actuelle, Axel Witsel connait les joies d'un premier match de Coupe du monde le 17 juin 2014, lors de la première joute des Belges au mondial brésilien. Le match se termine sur une victoire 1-2 face à l'Algérie et le Liégeois dispute toute la rencontre, pour son 50ème match chez les Diables.

29 mars 2016 - Premier et unique capitanat

Axel Witsel connaît les joies du capitanat à une seule reprise, le 29 mars 2016. Marc Wilmots doit déplorer l'absence de plusieurs joueurs, blessés (Kompany, De Bruyne, Hazard, Vertonghen, Origi, Benteke, Carrasco et Alderweireld) et décide de donner le brassard à son médian pour affronter en match amical le Portugal. Cet honneur est doublé d'un clin d’œil puisqu'Axel Witsel a évolué un peu plus d'une saison au Portugal, au Benfica Lisbonne. Finalement dépassés par les futurs champions d'Europe, les Diables s'inclinent 2-1.