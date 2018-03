Les 7 chiffres à avoir en tête avant l'amical Belgique - Arabie Saoudite

8 : Les huit derniers buts belges sont issus de Romelu Lukaku (4) et des frères Hazard (3 pour Eden et 1 pour Thorgan). Lukaku a marqué 8 buts sur ses 5 dernières apparitions avec la vareuse belge.

15 : De leur côté, les Diables sont invaincus depuis septembre 2016. Ils ont enchainé 11 victoires et 4 partages. La dernière défaite noir-jaune-rouge remonte… au premier match de l’ère Roberto Martinez, face à l’Espagne à domicile (0-2) . Deux formations possèdent un meilleur brevet d’invincibilité que la Belgique : l’Espagne (16) et l’Allemagne (21). Sur les 22 derniers matches à domicile, les joueurs belges ne comptent qu’un seul revers (face à l’Espagne donc).

19 : Pour sa part, Kevin De Bruyne n’a plus marqué depuis 19 rencontres avec les Diables. Il a certes été replacé un peu plus bas sur l’échiquier et son dernier but remonte au mois de mai 2016, face à la Suisse (victoire 1-2).

1 : Anthony Limbombe pourrait obtenir du temps de jeu pour sa première sélection avec les Diables rouges. S’il venait à marquer, le médian de 23 ans du FC Bruges effacerait donc des tablettes le dernier buteur belge à avoir marqué pour ses débuts. Il s’agit toujours de Laurent Depoitre, buteur en octobre 2015 durant le succès belge en Andorre (1-4).