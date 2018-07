Les 6 chiffres marquants avant Brésil-Belgique

16 - Anniversaire

Cela fait 5863 jours, soit 16 ans et 19 jours, que la Belgique et le Brésil ne se sont plus rencontrés. La dernière confrontation date en effet du 17 juin 2002 en huitième de finale de la Coupe du Monde organisée au Japon et en Corée du Sud.

Si les Brésiliens s'étaient imposés 2-0 grâce à des réalisations de Rivaldo et Ronaldo, les supporters belges se souviennent surtout du but refusé à Marc Wilmots pour une poussée inexistante. L'heure de la revanche a donc sonné.